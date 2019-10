Aalst wil proefkonijn van De Lijn zijn voor elektrische bussen

Binnen enkele jaren wil De Lijn dat alle bussen in Vlaanderen elektrisch zijn. Toen de stad Aalst hoorde van deze plannen, namen ze meteen pen en papier om de vervoersmaatschappij een brief te schrijven waarin ze zichzelf opwerpen als proefkonijn. “Ik denk dat wij de interessantste keuze zijn om het project uit te testen”, zegt schepen Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).

Troeven

“Aalst is de beste kandidaat”, klinkt Jean-Jacques De Gucht zelfzeker. “We hebben een heleboel troeven in handen. Zo liggen we bijvoorbeeld dicht bij grote steden zoals Gent en Brussel, maar zijn we toch een stad op mensenmaat. We hebben minder bussen dan een grote stad, maar zijn tegelijkertijd toch een goede steekproef om te kijken of het project uitgerold kan worden over heel Vlaanderen. Ik hoop dat De Lijn ons uitkiest.”

Groenere stad

Het proefproject zou de stad ook helpen in de strijd tegen luchtvervuiling. “De vervuilende dieselbussen die nu in onze stad rijden, zorgen voor slechte lucht”, gaat Jean-Jacques De Gucht verder. “Als we nu al in het proefproject kunnen stappen, hopen we dat daardoor de luchtvervuiling al een stuk kan verminderen.”

Het valt moeilijk te voorspellen of De Lijn zal toezeggen, maar Jean-Jacques De Gucht is zeker van zijn zaak: “Ik zal mijn uiterste best doen om het te laten doorgaan.”

Wandelbus

Daarnaast onderzoekt de stad nog andere manieren om Aalst toegankelijker te maken. “We willen graag een elektrische wandelbus die mensen van het station en de randparkings naar het centrum van de stad kan vervoeren. We willen onze fantastische stad bereikbaar maken voor mensen die niet per se de auto willen nemen en voor mensen die slecht te been zijn. Mensen die vandaag soms twijfelen om naar de grote markt te gaan, kunnen dan toch ons centrum bereiken. In de ideale wereld zou de bus gratis zijn, maar dat moeten we nog allemaal onderzoeken.”