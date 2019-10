Aantal doden in het verkeer stijgt opnieuw, nog nooit stierven zoveel fietsers bij verkeersongeluk

Het is duidelijk: het gaat niet goed met het verkeer bij ons. En dan gaat het niet over de files, maar over de verkeersveiligheid: het aantal verkeersdoden stijgt weer zorgwekkend. Zeven jaar op een rij daalde het aantal doden in het verkeer, maar nu is die trend dus omgebogen: "Er waren in de eerste zes maanden van het jaar 306 doden in het verkeer. In Brussel bleef de situatie nagenoeg gelijk, maar Vlaanderen én vooral Wallonië doen het écht slecht", zegt Stef Willems van Vias.

"Verklaringen hebben we nog niet. Duidelijk is wel dat het aantal ongevallen met letsels daalt, met 3 procent. Dat is positief natuurlijk, maar de aard van de ongevallen is dus veel ernstiger. Met meer doden als gevolg. Bij de autorijders gaan we van 113 naar 139 doden. Motorrijders doen het zeer slecht: van 23 naar 44 verkeersdoden."