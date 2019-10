ACV over Vlaams regeerakkoord: van zoet onder voorbehoud tot zeer zuur

Tot zover het goede nieuws. Inzake armoedebestrijding bijvoorbeeld gaat de Vlaamse regering met dit akkoord “zwaar onder de lat”, vindt het ACV. “In tegenstelling tot het vorige akkoorden bevat dit regeerakkoord geen doelstellingen om armoede terug te brengen.”

Nog erger zijn de maatregelen op vlak van inburgering en integratie: “Op vlak van inburgering en integratie wordt het voor inburgeraars moeilijker om te integreren met bijkomende kosten (…).” Jammer, vindt de vakbond, want “een laagdrempelig integratie- en inburgeringsbeleid heeft heel wat positieve effecten op individu en samenleving.”

Geen goed woord ook over de voorgestelde klimaatmaatregelen. Het ACV heeft het over “een aanfluiting” van de urgentie rond het klimaat. De vakbond ziet “nauwelijks concrete maatregelen en doelstellingen om de door Europa opgelegde -35%-emissies in 2030 te bereiken.”

Als het gaat over mobiliteit en openbaar vervoer, ziet de vakbond opnieuw het kostenplaatje opdoemen: “Het akkoord kondigt ook aan dat openbaar vervoer groener, stipter en comfortabeler wordt. De financiering volgt helaas niet.”

