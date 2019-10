Al 30.000 euro voor gouden tip in onderzoek naar dode wolvin Naya

"Die ondernemer is, net zoals zovele burgers, verbolgen over de dood van wolvin Naya", vertelt Paul Van Daele van Vogelbescherming Vlaanderen. "Hij wil dat de persoon die dat gedaan heeft, voor het gerecht gebracht wordt. " De ondernemer uit Wilrijk wil anoniem blijven. "Het geld staat geblokkeerd op de rekening van Vogelbescherming Vlaanderen."

Meer blauw in het groen

De Vogelbescherming Vlaanderen vindt dat de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos onderbemand is. "Er is echt meer nood aan blauw in het groen", gaat Van Daele verder. "In het onderzoek naar de dood van wolvin Naya zijn allerlei wantoestanden aan het licht gekomen." Ook als het gaat over de jacht op everzwijnen, is de rol van de jachtsector dubbelzinnig, vindt Van Daele. "Op verschillende plaatsen zijn everzwijnen uitgezet, er worden everzwijnen bijgevoederd. Dat maakt de discussie erg complex."

Jachtverbod

Intussen pleiten Vogelbescherming Vlaanderen, het Natuurhulpcentrum, Animal Rights en Landschap VZW voor een jachtverbod in gebieden waar wolven leven. "Het is belangrijk om wolf August beter te beschermen, zegt Jan Loos van Landschap VZW. "August loopt elke dag door het vizier van een heleboel jagers. En de meeste jagers zullen zich kunnen bedwingen. Maar er zal er misschien toch weer één tussen zitten die dat niet kan."