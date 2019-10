Wie is Alexander Vandersmissen, de opvolger van Bart Somers als burgemeester van Mechelen? 

Alexander Vandersmissen (Open VLD) wordt waarnemend burgemeester van Mechelen nu Bart Somers viceminister-president en minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur wordt in de Vlaamse regering. Vandersmissen is geen nieuwkomer in de Mechelse politiek. Hij is al jaren gemeenteraadslid, was voorzitter van huisvestingsmaatschappij Woonpunt, en is sinds 1 januari schepen van Mobiliteit in de stad.