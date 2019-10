Nederlandse politie pakt verdachte op voor moord op advocaat

Vorige week werd duidelijk dat de dader er waarschijnlijk vandoor was gegaan in een witte bestelauto. Die bestelauto is nu gevonden: een Opel Combo waarvan de nummerplaten waren vervalst. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Vorige maand werd Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van spijtoptant Nabil B. in de Marengo-strafzaak tegen de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi. Die wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Hij wordt ook in verband gebracht met de moord op Wiersum. Tegen Taghi is een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.

De moord op Derk Wiersum stuurde een schokgolf door Nederland. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus had het over "een aanslag tegen de rechtsstaat".