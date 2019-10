Bekende "uilenman" uit Tienen moet al zijn uilen afstaan

"Ze vonden de volières van sommige uilen te klein. De dieren moesten sowieso in beslag worden genomen. Als ik mijn volières zou vergroten, kon ik ze nadien terugkrijgen, maar dat lukt mij gewoon niet. Ofwel moest ik volledige afstand doen van alle dieren. Alleen in dat geval zou ik geen extra boete en geen factuur van het opvangcentrum krijgen. Ik heb van mijn hart een steen gemaakt en heb ze allemaal afgestaan", aldus Eric.



Nieuwe wetgeving

In maart van dit jaar kreeg de man al eens controle. Toen werd hij al verplicht om de volières van verschillende uilen op zijn achterkoer te vergroten. Omdat dat intussen niet gebeurd is, werden de uilen nu in beslag genomen. "Sommige uilen hebben heel wat plaats nodig, zeker de grote exemplaren. De wet is onlangs aangepast, zodat de kooien groter moeten zijn. Hij heeft voldoende tijd gekregen om het aantal uilen te verminderen of de volières aan te passen. Dat heeft hij niet gedaan, dus hebben we de dieren in beslag moeten nemen", aldus woordvoerster Brigitte Borgmans.

De uilen worden nu opgevangen in het opvangcentrum in Oudsbergen. Pardon is erg aangedaan door de inbeslagname. "Ik leefde 14 jaar lang samen met mijn dieren en nu is mijn huis volledig leeg. Het is verschrikkelijk."