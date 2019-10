Buddy-app moet internationale studenten welkom heten in Antwerpen

Elk jaar verwelkomt de universiteit Antwerpen steeds meer buitenlandse studenten. Om hen sneller thuis te doen voelen, hebben ze nu een app ontwikkeld. De buddy-app matcht lokale en internationale studenten op basis van hun interesses.

Duurzame match

Via de app vullen de studenten enkele persoonlijke gegevens in zoals naam, leeftijd en interesses. “Op basis daarvan zullen twee studenten aan elkaar gelinkt worden. Omdat ze dezelfde interesses delen, zal er een duurzamere match gemaakt kunnen worden”, zegt Mitte Scheldeman van de universiteit Antwerpen.

Ook docenten doen mee

Beide groepen studenten hebben elkaar nodig om verschillende redenen, legt Scheldeman uit: “Het kan om praktische zaken gaan zoals het vertalen van een tekst of de weg vinden op de campus. Maar er zijn bijvoorbeeld ook enkele studenten die graag een taal kunnen leren. Als er een Antwerpse student is die Frans wil leren, koppelen we die aan een Franstalige student en zo helpen ze elkaar.”

Niet alleen studenten kunnen een buddy zijn. Ook de docenten kunnen meedoen.