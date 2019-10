Chapter Two is de nieuwe MNM Rising Star

Vlaanderen barst van het muzikale talent. Om dat verborgen talent bloot te leggen, startte VRT-jongerenzender MNM voor het derde jaar op rij zijn zoektocht naar hét strafste nieuwe muzikale talent in Vlaanderen. Alle MNM-luisteraars konden de afgelopen weken muzikaal talent dat dringend ontdekt moest worden met de radiozender delen.

Na een succesvolle inschrijfperiode selecteerde de MNM-jury 3 finalisten: “Chapter Two”, twee zingende beste vrienden uit Bilzen, “Enchanté”, drie zingende zussen uit Morkhoven (Herentals) en "Yasmine Alves" uit Brecht. De finalisten werden vorige week bekendgemaakt in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Vanaf dan kon iedereen een hele week lang stemmen op zijn of haar favoriet. De voorbije dagen gingen de finalisten samen met MNM-dj Laura Govaerts op pad om op een bomvolle spitstrein hun cover te spelen en promo te voeren.

Er kon gestemd worden tot vandaag 17u00 via de MNM app. Chapter Two gaat dus lopen met de titel en keert naar huis met een gouden plaat. Grego en Lennert volgen zo INE op als derde MNM Rising Star en zullen nog vaker te horen zijn op MNM.

Chapter Two bestaat uit Grego Van Holderbeke (26 jaar) en Lennert Haenen (24 jaar), twee vrienden uit Bilzen. Zij brachten de cover "Bad liar" van Imagine Dragons. In het dagelijkste leven zijn ze vertegenwoordigers en ze werden ingeschreven door een gemeenschappelijke vriendin. Hun muzikale helden zijn: Ed Sheeran, Bruno Mars, Justin Timberlake, Jonas Brothers, Shawn Mendes, Beyonce en Whitney Houston

In 2017 werd zangeres OT, Olivia Trappeniers, de eerste MNM Rising Star en dat leidde onder meer tot een samenwerking met Regi, meerdere Big Hits op MNM en een platencontract. Vorig jaar nog ging INE met de titel lopen. Zij tekende intussen een platencontract bij Universal, wat de start betekende van een succesvolle muzikale carrière.