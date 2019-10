Commissie-Von der Leyen maakt valse start: opvallend veel kandidaten struikelen in hoorzittingen

"Het parlement is altijd streng, maar deze keer speelt ook mee dat de Europese leiders zelf beslist hebben wie de nieuwe commissievoorzitter is geworden, in plaats van de kandidaat van het parlement te aanvaarden", weet radiojournaliste Leen De Witte.

"Dat is een van de redenen waarom het parlement meer dan ooit op zijn strepen staat en de hoorzittingen gebruikt om te tonen dat het een machtig parlement is", beaamt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A). "Het parlement is zeer ontevreden over de manier waarop Von der Leyen is aangeduid."

Van Brempt heeft ook de indruk dat sommige parlementsleden extra streng zijn voor kandidaat-commissarissen die tot een andere fractie behoren. "Je kan niet iemand buizen omdat hij of zijn van een andere fractie is", vindt ze. "Tenzij hij of zij de Europese waarden niet onderschrijft."

Beluister hieronder het gesprek met Kathleen Van Brempt in "De wereld vandaag":