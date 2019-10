Hoe sterk verschillen het Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoord? "Verschil in toon, parallellen in beleid"

"Al is er wel een verschil in de uitwerking ervan. Je zou kunnen zeggen dat het Brusselse systeem socialer is. Als je een goedkope woning koopt, betaal je minder sociale lasten in Brussel, in Vlaanderen is dat relatief gezien vooral als je een duurdere woning koopt."



Ook in de democratische hervormingen ziet Sinardet een aantal parallellen. "Vlaanderen neemt nu eigenlijk het Waalse systeem over van semirechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Ook de afschaffing van de lijststem is iets dat al eerder in Wallonië is doorgevoerd. De Vlaamse afschaffing van de opkomstplicht (voor gemeente- en provincieraads­verkiezingen, red.) is dan weer iets wat je niet ziet in Wallonië."