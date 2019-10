Psychiater Dirk De Wachter over de kunst van het ongelukkig zijn: “Zonder lastigheid in het leven, is er geen liefde”

Op de vraag naar het succes van zijn boeken en lezingen, zegt psychiater Dirk De Wachter: "Mijn vrouw zegt altijd: "Wat jij vertelt, dat weet toch iedereen?" Misschien is het dat wel, dat iemand met wat autoriteit bevestigt wat mensen eigenlijk zelf wel weten. Dat het oké is dat het soms wat minder gaat. Dat een psychiater dan zegt: laat het maar toe, laat het maar zijn; dat werkt blijkbaar helend en genezend. Verdriet is onvermijdelijk in het bestaan. Het is niet altijd overal een feest. Ook als het goed gaat, is het soms een beetje lastig."