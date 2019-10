Dit Vlaamse dorpje wilde zo groot worden als Gent en Brugge

Pieter Bladelin, ook bekend als Pieter de Leestmaekere, maakte dankzij zijn financiële en juridische kennis snel carrière bij de Bourgondische hertog Filips de Goede, en daarna Karel de Stoute. Hij werd raadgever, bemiddelaar en majordomus, een soort beheerder van bezittingen. Zelfs de titel "schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies" mocht hij zich toeëigenen. De hertogen wilden een hedendaags geordende staat en riepen de hulp in van specialisten als Bladelin. Het leverde hem fortuin en macht op.

In 1433 kocht hij pachtgoed dat eigendom was van de abdij van Middelburg in Zeeland. Het was het begin van de nieuwe stad. Filips de Goede liet de stad erkennen als " 't Hof van Middelburch in Vlaenderen". Rond de heerlijkheid Heile kocht Bladelin grond om er stapsgewijs een kerk, hospitaal, klooster, burgerhuizen, stadsmuren, poorten en een omwalling op te trekken. In 1458 verwierf "Middelburch" stadsrechten. Vanuit de stad werden 283 achterlenen bestuurd verspreid over het Vlaamse kustgebied. Voor zichzelf trok Bladelin een kasteel op. Het vierhoekige kasteel met flankeertorens schilderde Van der Weyden pal in de rug van Bladelin. Waarschijnlijk machtiger en indrukwekkender dan het in werkelijkheid was, want zo zal zijn opdrachtgever het graag gezien hebben. Het onderzoeksteam van archeoloog en professor Wim De Clercq van de UGent deed vele jaren onderzoek naar Bladelin en zijn stad. De onderzoekers menen dat Van der Weyden vooral een fictief ideaalbeeld schilderde van de stad zoals Bladelin die zich toewenste.