Eén maand na gasexplosie Wilrijk: "Ze hebben geen echte thuis meer"

"Ik herinner me die dinsdag nog goed. We waren net begonnen aan onze lunch toen de radiokamer alarm sloeg: ons team moest meteen naar Wilrijk voor een gasontploffing", vertelt Natascha Holemans van de dienst Slachtofferzorg van de Antwerpse politie. De explosie van 3 september op het Valaar in Wilrijk veegde drie huizen volledig van de kaart en maakte één dodelijk slachtoffer. "Wij rukken altijd samen uit met de politie en nemen de emotionele vragen voor onze rekening. Op die manier kunnen de agenten zich op het operationele focussen. Toen we aankwamen bij de ramp hebben we meteen informatie en bijstand gegeven aan de mensen die voorbij de politielinten naar hun huis wilden gaan. Stelselmatig werd dan duidelijk wie het zwaarst getroffen was en wie we het meeste bijstand moesten verlenen", zegt Holemans in "Start je dag".

"Alles kwijt"

De afgelopen maand heeft de dienst Slachtofferzorg nauw contact gehouden met de slachtoffers van de ramp. "Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed met hen", zegt Holemans. "Je moet je inbeelden: die mensen zijn echt alles kwijt. Hun hele huis ligt in puin en er zijn amper spullen die ze kunnen recupereren. Eén dame verblijft nog in een revalidatiecentrum. Voor het andere getroffen gezin en een koppel heeft de stad Antwerpen crisiswoningen voorzien. Dat is voor die mensen onderdak maar zeker geen thuis."

Emotionele terugkeer

Deze week krijgen de slachtoffers opnieuw intensieve begeleiding van Natascha en haar team bij Slachtofferzorg. "De plaats van de ontploffing is afgezet met een houten schutting en drie deuren. De bewoners hebben daar een sleutel van gekregen en gaan vrijdag voor het eerst kijken naar wat er van hun huis nog overblijft. Dat kan moeilijk worden dus ons team gaat mee", zegt Holemans. "Wij zullen hen tijdens dat bezoek de nodige ondersteuning bieden. Dat is heel belangrijk voor de slachtoffers in het kader van de verdere verwerking van de ramp."