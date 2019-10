Een witte nacht of gratis showcasefestival? Dit heeft het weekend voor u in petto

De expo "Flamboyant" in Villa Empain in Brussel trok heel wat bezoekers. De tentoonstelling werd daarom al een keer verlengd, maar zondag is het echt voorbij. Wie de art-decovilla nog wil meemaken zoals het er moet hebben uitgezien in de jaren 30, die moet zich dus haasten. Na dit weekend wordt het behang weer verwijderd, de authentieke kasten teruggeplaatst en de oude juwelen en vintage jurken opgeborgen. De foto's die u in de centrale ruimte kunt nemen, krijgt u mee als gratis souvenir. Erg de moeite!