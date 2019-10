Met deze kwaadaardige apps liet Egypte smartphones van journalisten en advocaten hacken

De ethische hackers van Check Point ontdekten dat de Egyptische overheid 33 journalisten en activisten in haar vizier had. Een aantal van hen woont in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Anderen, die in Egypte wonen, werden ondertussen opgepakt. Eén van hen is de chirurg Shady al-Ghazaly Harba. Hij zit al een jaar vast in afzondering.