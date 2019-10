Nog steeds veel discriminatie, schaamte en angst bij mensen met hiv: "Collega's wilden niet naar zelfde toilet als ik"

Ook op de werkvloer heeft Stefanie het niet altijd gemakkelijk. "Toen bepaalde collega's te horen kregen dat ik hiv-positief ben, wilden ze niet meer met mij aan tafel zitten of naar hetzelfde toilet. Maar voorts heb ik eigenlijk weinig negatieve ervaringen. Niemand die van me wegblijft of van me wegloopt."

"Je moet toelaten dat mensen even schrikken als ze het te horen krijgt. Je kan ook niet verwachten dat iemand het begrijpt zonder dat je zelf wat meer uitleg geeft. Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat hiv vandaag de dag niet meer besmettelijk is als je medicatie neemt."