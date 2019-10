Everzwijnen zitten al op 1,5 kilometer van het centrum van Genk

De kleine biggetjes in de groep everzwijnen leken in het begin erg schattig. Maar sinds er heel wat gazons zijn omgewoeld, denken heel wat inwoners daar anders over. “Je ziet dat ze hier gewroet hebben en daar ook”, zegt een inwoonster van de Grote Hostartstraat. “Dat was 1 groot beest en een aantal kleine biggetjes erbij. De biggetjes zijn wel schattig, maar dan kan je wel niet zeggen van de tuin hier.”

Huiskamer

Een gezin in de Hoefstadstraat heeft zelfs een everzwijn in de huiskamer gehad. Ernest toont een gescheurd en bebloed gordijn. “Ik had de achterdeur opengelaten en het dier wilde de tuin uitvluchten en zag in huis licht branden. Dat dacht waarschijnlijk dat het via daar kon ontsnappen”, zucht Ernest. Eenmaal binnen wilde het dier ontsnappen via de vensters, maar die waren dicht. “De bloemen lagen allemaal op de grond en alle gordijnen waren vuil. Ik heb maar snel de deuren opengezet en zo is het everzwijn naar buiten gelopen.”

Verzekering

Om de schade te vergoeden kloppen mensen vaak aan bij hun verzekeringsmaatschappij. “Maar die willen weten wie de eigenaar is van de dieren, anders betalen ze niet”, zegt de vrouw van Ernest. “Maar ja, wie is de eigenaar van de everzwijnen? Die zijn door jagers uitgezet en zo komen ze hier.”

Mals gras

Everzwijnen houden blijkbaar van zacht mals gras. André woont in de Winterslagstraat en een deel van zijn gazon is eraan voor de moeite. “Heel bizar, ik heb een stuk verwilderde tuin met hoog gras en daar komen ze niet aan”, zegt André. “Ook aan de appels die van de boom gevallen zijn, komen ze niet. Het enige wat hen interesseert is het gazon waar ze voedsel in zoeken. Misschien moet ik mijn tuin wel heraanleggen”, lacht hij.