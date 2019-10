Fietsleensysteem "Op Wielekes" breidt uit naar Eeklo

Wie lid wordt van "Op Wielekes" kan in een depot de te klein geworden fiets inruilen voor een groter exemplaar. In Eeklo zal het tiende depot van het fietsleensysteem opengaan in maart volgend jaar. Een kind gebruikt tussen zijn twee en twaalf jaar gemiddeld vijf fietsen van verschillende grootte. Telkens een nieuwe fiets kopen, is iets dat niet alle ouders kunnen. Bovendien is het helemaal niet nodig, zegt Lieven D'hont uit Ledeberg. Hij kwam op het idee voor zo'n systeem.

"Fietsen overleven geen volledige generatie"

In het gezin van Lieven D'hont uit Ledeberg waren ze met vijf kinderen, en die leerden allemaal fietsen. Al die tweewielers werden bewaard voor de kleinkinderen, maar tevergeefs, zegt Lieven: "Die fietsen stonden gewoon roest te verzamelen. Fietsen overleven dus geen generatie, je moet ze gewoon blijven gebruiken. Je kan een fiets verkopen als die te klein is, en een grotere tweedehandsfiets kopen, maar ik dacht dat het wel eenvoudiger kon. Het idee om fietsen te kunnen lenen is dan vanzelf gekomen. Samen met het Netwerk Bewust Verbruiken heb ik dan "Op Wielekes" mee opgestart."

Opstartpakket en provinciaal geld

"In de depots van "Op Wielekes" waar er voldoende leden zijn, is er een goede doorstroming van leenfietsen", zegt Lieven. "We merken nu dat het goed werkt. We hebben ook een opstartpakket voor wie er wil mee beginnen, en we kunnen heel snel nieuwe depots opstarten. Er is geld van de provincie, waarmee steden en gemeenten ook zo'n fietsleendepot kunnen opstarten."

Meestal zijn het geïnteresseerde burgers die zo'n depot willen beginnen. Maar dan zijn er ook voldoende vrijwilligers nodig om het depot één keer per week open te houden en de fietsen te onderhouden.

Tiende depot in Oost-Vlaanderen

In Gent zijn er vijf depots van "Op Wielekes". Daarnaast is er ook een fietsleendepot in Aalst, Lochristi, Merelbeke en Deinze. Eind maart 2020 komt in Eeklo dan het tiende depot.

Misschien komt er in Aalter ook nog een fietsleendepot. Op maandag 14 oktober is er alvast een infosessie over het fietsleensysteem. Dan is iedereen welkom in Villa Snoeck in de Stationsstraat 69 in Aalter, van 20 tot 21.30 uur.