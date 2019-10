Interview met Samantha Power: "Trump heeft een gat gegraven. Het wordt moeilijk om eruit te geraken"

Samantha Power kreeg op haar 32e de Pulitzerprijs voor haar boek "A Problem from Hell: America and the Age of Genocide", waarin ze keiharde kritiek uitte op Amerika dat de volkerenmoord van 1994 in Rwanda niet hielp stoppen. In die tijd, schrijft ze, dacht ze dat ze alles wist. Dat was de vroegste fase van haar idealisme. Pas later ontdekte ze de enorme complexiteit van de dingen.

Toen ze in 2005 Barack Obama ontmoette – toen nog een jonge senator uit Illinois – ruilde ze haar baan aan de universiteit van Harvard voor een baan als adviseur in de politiek. Van een outsider werd ze plotseling een insider. Geleidelijk aan moest ze haar idealen zien te verenigen met de realiteit van regeerwerk, zeker toen Obama president werd.

Beleid: dat is je handen vuilmaken, compromissen sluiten, het hoogst haalbare zoeken en zien te vinden, de gevolgen van elke interventie afwegen, je weg vinden in een logge bureaucratie. "Niet altijd proper", schrijft Power. We kennen de uitdrukking: "Twee dingen wil je niet zien maken, worsten en wetten."