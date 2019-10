Jacques Vermeire en Luc Verschueren over hun reünie: "We zijn áltijd goede vrienden gebleven"

Morgen gaat de show in première in Berlaar. "We hebben veel gerepeteerd, zelfs aan de sketches van vroeger. Het is zeker niet zo vanzelfsprekend om na zoveel jaar opnieuw samen op het podium te staan. Een vijfde van de show is oud, 'vintage' materiaal, maar al de rest is nieuw materiaal."



Ze beleven de optredens ook helemaal anders dan vroeger, het plezier gaat voorop. "Vroeger was ik zo moe voor een optreden, ik lag tot tien minuten voor de show in slaap. We hadden zo'n druk ritme, Luc had zijn job op de radio, ik had F.C. De Kampioenen. Maar nu niet meer, we maken er een gezellig avondje uit van, we zijn twee gepensioneerde oude mensen", besluit Jacques al lachend.