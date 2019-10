Deel oppositie wil debat in Vlaams Parlement verlaten als ze geen begrotingscijfers krijgt

Bruno Tobback (SP.A) is voorzichtiger. "We zullen met de andere fracties overleggen", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. Tobback betwijfelt of de regering wel al een akkoord heeft over de begroting. "De eerste verantwoordelijke om hiervoor te zorgen is de parlementsvoorzitter, in dit geval is dat Liesbeth Homans (van N-VA,red.)", zegt Tobback. "Zij moet uitmaken of ze meegaat met Jambon om te bluffen van 'ik heb cijfers en ik geef ze niet', ofwel toegeven dat er geen cijfers zijn."