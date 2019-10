Joris Nachtergaele (N-VA) is opvolger van Matthias Diependaele als Vlaams Parlementslid

Als een parlementslid ontslag neemt of minister wordt dan wordt uit zijn partij een opvolger aangeduid. Joris Nachtergaele stond bovenaan op de N-VA-lijst van opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Hij haalde ook heel wat voorkeurstemmen, bijna 8.000. Diependaele (Zottegem) en Nachtergaele (Maarkedal) zijn streekgenoten en Joris Nachtergaele ziet zichzelf ook als ambassadeur van de Vlaamse Ardennen. Hij blijft ook burgemeester in Maarkedal.

Welke commissies?

In welke commissie de burgemeester van Maarkedal zal zitten, is nog afwachten. Maar hij heeft wel een voorkeur: "Ik heb een aantal thema's die mij nauw aan het hart liggen: alles wat ruimtelijke ordening aangaat, platteland, milieu, dat zijn zaken waar ik nu al heel sterk mee bezig ben en die ik ook graag in het parlement zou willen opvolgen." Maar ook Europese aangelegenheden kunnen Nachtergaele boeien. "Ik heb een tijd in het Europese Parlement gewerkt en ook op het departement Buitenlandse Zaken. Dus dat interesseert mij ook."

Een beetje als de eerste schooldag

Het wordt een nieuw en al bij al ook onverwacht avontuur, zegt Joris Nachtergaele. "Ik ben woensdag voor het eerst naar Brussel gegaan, het voelt een beetje als eerste schooldag: binnenwandelen, de collega's leren kennen, de eerste fractievergadering, eens kijken waar mijn bureau gaat zijn, ik moet een medewerker aanwerven ... dus ja het is spannend" Nachtergaele geeft ook toe een beetje zenuwachtig te zijn, maar ziet het toch vooral als een kans om nog meer te kunnen betekenen voor de Vlaamse Ardennen.

Hoe naar Brussel?

Joris Nachtergaele is begaan met het milieu, maar een koele minnaar van de trein. Toch zal hij waarschijnlijk het openbaar vervoer nemen om naar Brussel te pendelen. Al is het ook daarvoor even wachten in welke commissies Nachtergaele zal zetelen. Dan pas wordt duidelijk op welke dagen en uren hij in Brussel verwacht wordt.