Katholiek Onderwijs wil samen met minister Ben Weyts “hand aan de ploeg slaan”, maar vraagt hoe het zit met de centen

Net als het Vlaams Parlement en de media, wacht ook de Guimardstraat wel nog op meer cijfers. Het budgettaire plaatje blijft grotendeels een blinde vlek. “We hebben nog geen zicht op de centen”, klinkt het. “Er zijn heel belangrijke beloftes gedaan. Maar zolang we niet weten hoeveel geld er precies is, is het moeilijk om in te schatten hoever de verschillende engagementen van de Vlaamse regering gaan.”

De Vlaamse regering heeft ook de ambitie om te snoeien in de tussenstructuren. De middelen moeten meer naar de klasvloeren gaan en mogen minder onderweg blijven “plakken”. De katholieke koepel voelt zich niet aangesproken. "Integendeel", zegt directeur-generaal Lieven Boeve.

Boeve is ervan overtuigd dat zijn koepel al bijzonder efficiënt werkt en heeft geen schrik voor de aangekondigde evaluatie-oefening (nulmeting). "Ik ben blij dat we zullen kunnen aantonen dat we efficiënt omspringen met de middelen."

