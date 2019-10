Kruibeke roept fier "FOK" tegen verzuring

In Kruibeke duiken er sinds kort mensen op die T-shirts dragen met daarop in koeien van letters: FOK. FOK staat voor Fier Op Kruibeke. De fierheid van de mysterieuze groep die achter deze beweging zit, kent geen grenzen. Zo verkondigen ze zelfs op een ludieke manier dat ze fier zijn op de files aan de Kennedytunnel.

Positieve vibe

“Kruibeke is een heel gezellige gemeente”, vertelt de trekker van de beweging die liever anoniem wil blijven in "Start je dag" Oost-Vlaanderen. “We willen nu met alle mensen van Kruibeke een beweging starten om een bruisende en positieve vibe in de gemeente te brengen.” In het kader daarvan heeft de groep een eigen FOK-kledinglijn op de markt gebracht.

T-shirts

“Mensen kunnen door het dragen van zo’n FOK-T-shirt uitkomen voor hun liefde voor de gemeente.” Er worden T-shirts gedrukt met daarop slogans zoals ‘FOK ’t is weer file aan de Kennedytunnel’ en "FOK den boot gemist".

“We staan ook open voor suggesties”, klinkt het. Iedereen mag een slogan sturen. De enige voorwaarde is dat de slogan positief moet zijn, humor moet bevatten en over Kruibeke moet gaan. Via de Facebookpagina kunnen ze ons dat laten weten.”

Groeien

De FOK-beweging bestaat uit meer dan alleen maar T-shirts. Het is de bedoeling dat de beweging echt groot wordt. “Hoe groter dat het wordt, hoe beter. We willen ook evenementen organiseren voor en met Kruibeke. Zo willen we bijvoorbeeld op termijn een hele lange mensenketting vormen langs onze mooie polder om mensen te verbinden. Met de opbrengst daarvan willen we goede doelen in Kruibeke ondersteunen.”