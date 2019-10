Meer dan een half miljoen ontheemden en 3.000 doden: de onzichtbare ramp in Kameroen

De inwoners van de Engelstalige regio’s slaan massaal op de vlucht voor het geweld. Dat zegt Hannah Gibbins, hoofd van het International Rescue Committee in Kameroen. Ze is één van de weinige internationale waarnemers die in het Engelstalige gebied werken, want de overheid heeft de toegang tot de regio beperkt. Journalisten mogen er al helemaal niet binnen. Hannah Gibbins was in Nederland op uitnodiging van Stichting Vluchteling.

In een gesprek met onze redactie vertelt ze hoe de mensen vaak halsoverkop hun dorpen moeten ontvluchten. “Ze moeten lopen tot ze een plek vinden waar ze zich veiliger voelen. Voor hen is vluchten geen keuze, maar een noodzaak. Ze hebben geen toegang tot voedsel en medische zorgen. Ze hadden zelfs niet de tijd om extra kledij of dekens mee te nemen.”

“Dit is een beschermingscrisis”, vervolgt Gibbins. “58% van de vrouwen en meisjes in het gebied waren slachtoffer van geweld, gericht tegen vrouwen, zoals verkrachtingen.”

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" en lees verder onder de video: