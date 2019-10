Melikan Kucam spreekt voor het eerst sinds hij uit de cel is: "Ik kan in de spiegel kijken"

"Ik ben vanaf dag één altijd open geweest tegen iedereen", zegt Kucam. "Alles wat ik aan gegevens had, heb ik afgegeven." Hij houdt vol dat hij onschuldig is: "Ik kan in de spiegel kijken."



Op Facebook noemde Kucam de voorhechtenis - iemand van zijn vrijheid beroven tijdens het onderzoek - nutteloos. Voor zijn ouderlijk huis hing vandaag een spandoek waarbij wordt verwezen wordt naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat zegt dat je onschuldig bent tot het bewijs van het tegendeel.

Het onderzoek loopt nog. Pas als dat afgerond is, zal worden uitgemaakt of er iemand voor de rechter moet verschijnen. In totaal zijn er zeven verdachten, onder wie ook de vrouw en de zoon van Kucam. Omdat zij geen contact met hem mogen hebben, verblijft Kucam bij zijn ouders.

"Ik hoop dat het snel achter de rug is", aldus Melikan Kucam. "Wat ik gedaan heb, was mijn volk helpen met alle middelen die ik ter beschikking had. Wij zijn een gemeenschap die altijd in solidariteit heeft geleefd."