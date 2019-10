Minister Ben Weyts (N-VA) belooft "opnieuw 250 miljoen extra voor onderwijs en half miljard voor schoolgebouwen"

In "Het Journaal" heeft minister van Onderwijs Ben Weyts een tip van de sluier gelicht. "We hebben opnieuw serieuze extra budgettaire middelen", zei hij trots.

"In de vorige regeerperiode waren er al extra middelen. Nu voorzien we opnieuw 250 miljoen euro extra voor onderwijs en nog eens een half miljard investeringen in scholenbouw. Dus we hebben echt wel middelen voorzien om werk te maken van meer kwaliteit."

Het nieuwe geld is recurrent. Het kabinet-Weyts verduidelijkt dat het om een groeipad gaat, dat in het laatste jaar van de legislatuur 250 miljoen zal bereiken. Het half miljard euro voor de scholenbouw is voor de volledige legislatuur.