Federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V): "Vlaanderen zal pas in 2023 uit Unia stappen"

Die "lopende samenwerkingsovereenkomst" is nog tot maart 2023 van kracht, bevestigde kersvers federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Uit het antwoord van Muylle blijkt ook dat de Vlaamse regering sneller uit Unia had kunnen stappen, als de formatie minder lang had geduurd. Elke partij kan namelijk na elke periode van 3 jaar beslissen om uit Unia te stappen, gaf de minister aan, maar moet dat wel 6 maanden voor de afloop van die periode bekendmaken. Die deadline is in september verstreken.