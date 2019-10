Natuurorganisaties eisen jachtverbod in wolvengebied

"Het is duidelijk dat de aanpak van de Vlaamse overheid niet werkt", zegt Jan Loos van Landschap VZW. "We hadden ocharme twee wolven op Vlaams grondgebied. En één daarvan is doodgeschoten." Het is belangrijk om wolf August beter te beschermen, gaat Loos verder. "August loopt elke dag door het vizier van een heleboel jagers. En de meeste jagers zullen zich kunnen bedwingen. Maar er zal er misschien toch weer één tussen zitten die dat niet kan.

Voorzorgen

De vier natuur- en dierenorganisaties betreuren dat Vlaanderen niet eerder werk maakte van een wolvenplan. "Het is toch algemeen bekend dat niet alle jagers liefhebbers zijn van wolven. Als je dan ook niet genoeg natuurinspecteurs op het terrein hebt, dat is het vragen om ellende. En dan eindigt het zoals het nu geëindigd is."

Wie de gouden tip geeft naar de doodsoorzaak van Naya zal daarvoor een premie van 30.000 euro krijgen. Een ondernemer uit Wilrijk heeft de premie van 20.000 euro die Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights en het Natuurhulpcentrum eerder hadden uitgeloofd verhoogd met 10.000 euro.