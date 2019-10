Vlaams regeerakkoord zal onze elektriciteitsfactuur niet snel doen dalen (en zeker niet met 30 procent)

Helaas, in het regeerakkoord staat het anders. Daar staat wel dat de regering "zal waken over de betaalbaarheid van de energiefactuur voor gezinnen". Maar de enige concrete maatregel die wordt aangekondigd is dat het onderhoud van de openbare verlichting, de straatverlichting dus, niet langer via de elektriciteitsfactuur van de consument wordt verrekend. Dat gaat om nog geen tien miljoen euro per jaar, op een totaal kostenpakket van ruim anderhalf miljard euro.