In een filmpje dat VRT NWS in handen kreeg, is te zien hoe havenarbeiders van de haven van Antwerpen een onderschepte lading met drugs openen en van de drugs proeven. Volgens werkgeversorganisatie CEPA werden de betrokken personen gisteren al aangesproken. De vondst werd door de arbeiders gemeld aan de politie en in beslag genomen. Het filmpje zou gemaakt zijn in afwachting van de politie.