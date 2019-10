Dendermonde doet oproep na wateroverlast: "Stop met afval in riool te gooien!"

"Het is eigenlijk simpel. De riolering is er enkel om regenwater af te voeren. Natuurlijk komt er vanzelf af en toe wel wat afval in terecht, zoals bladeren van bomen - zeker nu in de herfst. Toch merken we dat mensen soms ook eigen afval in de rioolputjes gooien of gieten. Dat is niet de bedoeling. Wat je thuis in de vuilnisbak gooit, hoort niet thuis in de riolering.", zegt inge Smolders van de milieudienst van Dendermonde. "We zien echt van alles opduiken in de riolering: verf, hondenpoepzakjes, sigarettenpeuken... "

GAS-boete

Dendermondenaars die betrapt worden op het dumpen van afval in een rioolputje riskeren een GAS-boete want het is eigenlijk een vorm van sluikstort. De verstopte putjes kosten de stad alvast handenvol geld. Ze geeft jaarlijks bijna 200.000 euro uit om de rioleringen schoon te spuiten. Zo'n reinigingsbeurt is een paar keer per jaar nodig

Reden van de overstroming?

Het is niet duidelijk of de verstopte putjes alleen de oorzaak zijn de overstromingen van begin deze week. "Het zal natuurlijk niet echt helpen. Er viel op heel korte tijd enorm veel water, soms is dat zelfs voor een niet-verstopte riolering die te veel om te slikken." De stad wil nu liever voorkomen dan genezen en lanceert daarom opnieuw de oproep de rioolputjes niet als vuilnisbak te gebruiken.