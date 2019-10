Orde van Architecten: "Meer dan de helft van renovaties zijn eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen"

Bij de architecten horen we dat er niet meteen een algemene, geschreven regel is over wanneer een grote verbouwing nog een renovatie is. Grofweg is het zo dat minstens de helft van de te renoveren woning moet blijven staan en dat de woonoppervlakte maximaal verdubbeld mag worden.

We vroegen een aantal architecten welke regels zij toepassen en kregen heel wat uiteenlopende antwoorden. 60 procent van de oude woning moet over blijven. Een andere architect dacht dat het 50 procent moest zijn. Bij de ene renovatie bleven de buitenmuren staan, bij de andere de binnenmuren. Met andere woorden, de huidige regels zijn voor interpretatie vatbaar en dat leidt tot creativiteit in de sector.