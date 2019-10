Papa uit Rotselaar loopt triatlon voor doodgeboren zoontje

Een jaar geleden stond de wereld helemaal stil voor schooldirecteur Frederik en zijn vrouw uit Rotselaar. De dagen ervoor was er weinig beweging in haar zwangere buik, en dus ging het koppel voor een echo naar het ziekenhuis.

Frederik: “Mijn vrouw was 29 weken zwanger en we maakten ons echt wel zorgen. De dokter heeft toen vastgesteld dat ons kindje was gestorven in haar buik.” Een enorme klap voor het koppel, maar daar bleef het niet bij. “De dag erna moest mijn vrouw bevallen van ons kindje. Dat was heel speciaal en erg moeilijk. Eigenlijk kan je dat niet verwoorden.”

Klei en armbandjes

Door die vreselijke ervaring, kwam Frederik in contact met Het Berrefonds, zij maken herinneringskoffers voor ouders die een kindje op jonge leeftijd zijn verloren. “In dat koffertje zit bijvoorbeeld klei om een voetafdrukje te maken. Er zitten armbandjes in zodat je eentje met je kindje kan meegeven, en een ander kan houden. Mooie herinneringen die we ook later aan ons dochtertje kunnen tonen.”

Een andere organisatie die troost biedt voor Frederik en zijn vrouw is Boven De Wolken. Een groep vrijwillige fotografen die een foto nemen van je baby. “Dat vonden we in het begin een beetje een raar idee. Maar uiteindelijk zijn we echt blij dat we het hebben gedaan. Ze maken mooie beelden, niet altijd van heel je kindje, maar een voetje, of een handje. Die kan je dan thuis zetten, zonder meteen aan de dood te denken.”

Lopen tegen verdriet

Nu zondag loopt Frederik de Iron Man Triatlon in Barcelona. Lopen heeft hem immers enorm geholpen om zijn hoofd leeg te maken. Voor de wedstrijd laat Frederik zich sponsoren, het geld gaat naar de organisaties die hem gesteund hebben bij het immense verdriet.