Parijs kent Braziliaanse oud-president Lula da Silva ereburgerschap toe

De Braziliaanse oud-president Lula da Silva wordt ereburger van Parijs. Het bestuur van de Franse hoofdstad wil hem zo huldigen voor zijn inspanningen om de sociaal-economische ongelijkheid in zijn land terug te dringen. Lula zit momenteel in een Braziliaanse cel wegens corruptie, maar zegt dat hij het slachtoffer is van een politieke samenzwering.