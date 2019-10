Placido Domingo verlaat LA Opera na beschuldigingen #metoo

De 78-jarige operazanger stond al ruim 15 jaar aan de leiding van het operahuis in Los Angeles. Hij vertrekt er nu als directeur en heeft er ook al zijn optredens geannuleerd. In een statement zegt Domingo dat zijn functie "gecompromitteerd" is: "Door recente beschuldigingen in de pers is er een sfeer ontstaan waardoor ik niet meer kan werken voor het bedrijf waar ik zo van hou".