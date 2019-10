Skilift zakt weg door smeltende permafrost in Franse Alpen: "Dit is een nieuw probleem voor ons"

Het probleem gaat veel breder dan dit skidomein alleen: "In de Alpen zijn er 947 constructies (van skiliften over pylonen tot refuges) gebouwd op permafrost, en 148 vertonen een groot risico op onstabiliteit", zegt onderzoeker Pierre-Allain Duvillard, specialist geomorfologie. Hij volgt het fenomeen al vijf jaar op de voet.

Reden tot paniek is er zeker niet: er zijn in totaal ruim 3.000 skiliften in de Franse Alpen, en hun toestand wordt uiteraard opgevolgd. Vaak zijn zij ook niet in permafrostgebied gebouwd.

Er is overigens nog meer slecht nieuws voor de uitbaters: door de opwarming worden de skiseizoenen, althans in sommige gebieden, steeds korter. Onlangs nog moest de opening van het seizoen in Tignes, in het laatste weekend van september, uitgesteld worden.

Video: Vorige week vertelde glacioloog Philippe Huybrechts ons dit over de toestand in de Alpen. "Lawines zullen meer voorkomen en ook landverschuivingen".