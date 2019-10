Eigen smartphone en liever sociale media dan spelen: hoe het leven van 11-jarigen anders is dan dat van 10-jarigen

Voor Maarten Janssen, netmanager van Ketnet, is de uitkomst van dit onderzoek dan ook geen nieuws: "We zien Ketnet al lang niet meer als een televisiezender, maar eerder als een mediamerk voor kinderen dat ze gebruiken op eender welk platform. Het dagelijkse jeugdjournaal Karrewiet heeft daar ook heel veel aandacht voor. Of het nu online is of op tv, dat maakt ons niet uit. Zolang ze maar geïnformeerd worden."



Karrewiet doet het inderdaad nog altijd zeer goed , zo blijkt uit het onderzoek van de VRT-Studiedienst. De bevraagde kinderen gaven aan dat ze ook op school veel fragmenten uit Karrewiet bekijken en de helft van de kinderen is ook echt geïnteresseerd in de actualiteit. Dan gaat het natuurlijk wel over actua op kinderformaat.