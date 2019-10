Stad Turnhout wordt bijna volledig zone 30

Als de gemeenteraad maandag het licht op groen zet, dan zullen 312 van de 367 straten in Turnhout zone 30 worden. Sinds vorig jaar is het kernwinkelgebied al zone 30. En daar merken ze dat het veel veiliger geworden is. "Het aantal verkeersongevallen met gewonden is er met 33% gedaald", zegt mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen). "Een zone 30 zorgt voor meer veiligheid en minder ongevallen. Als er toch ongevallen gebeuren, zijn die veel minder ernstig."

Leefbare buurten

"Een zone 30 is ook goed voor het milieu, want er komen minder uitlaatgassen vrij als auto's trager rijden. En er is minder lawaai, en dat maakt de buurten veel leefbaarder én schoner", vindt Boogers.

In amper 15% van de Turnhoutse straten zal je nog sneller mogen rijden. Dat zijn onder andere Kastelein, Fonteinstraat, Heizijde, Koningin Elisabethlei, Nieuwe Kaai, Guldensporenlei, Rubensstraat, Kwakkelstraat, Visbeekstraat, Rozenlaan en de Steenwegen op Oosthoven, Antwerpen, Tielen, Gierle en Mol.

Te snel

Maandag wordt er gestemd over de uitbreiding van de zone 30. En al een dag later zullen de verkeersborden geïnstalleerd worden. Tot half november worden hardrijders nog gesensibiliseerd, daarna krijgen ze effectief een boete.