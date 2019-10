Verloren gelopen hond van Franse regisseur is gevonden (met de hulp van Star Wars-acteur Adam Driver)

Adam benadrukte dat Javelot niet zomaar een hond is en eerder ook al bij de vader en grootvader van de regisseur leefde. “Dit park is de laatste plaats waar we hem hebben gezien. We zijn druk naar hem aan het zoeken, maar als iemand hem ziet, bel ons dan alsjeblieft. Als je hem vindt, geven we je een rol in de film, chocolade, dan dopen we je kind. We willen alles doen om je te bedanken.”



Javelot is inmiddels terecht. Hoe de hond teruggevonden is, is onduidelijk. Ook of er iemand met een filmrol is gaan lopen.