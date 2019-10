Test Aankoop waarschuwt voor gezondheidsrisico’s door te veel suiker in kinderdrankjes

Test Aankoop onderzocht 474 drankjes, waarvan 79 specifiek gericht op kinderen (te zien aan de afbeeldingen van dieren of cartoons). Van die drankjes voor kinderen had zo'n 42 procent een Nutri-Score van D of E. Dat zijn de slechtste scores.

De Nutri-Score is een label met vijf letters (A tot en met E) dat de voedingswaarde van een product samenvat. Het gaat dus niet alleen over suiker, maar bijvoorbeeld ook over zout, vezels enz. Toch is suiker de grote boosdoener als het gaat over gezondheidsrisico’s voor kinderen.

Simon November van Test Aankoop is formeel: “Het probleem is dat heel jonge kinderen al suikerverslaafd worden, als ze die drankjes vaak consumeren. Hun hersenen, die nog in volle ontwikkeling zijn, richten zich daarnaar en dan krijg je suikerafhankelijkheid en op latere leeftijd bijvoorbeeld obesitas.”