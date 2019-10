Vier agenten overleden na mesaanval op politiekantoor in Parijs

De steekpartij vond plaats omstreeks 13.00 uur in het hoofdbureau van de Parijse politie op Ile de la Cité, vlak bij de kathedraal Notre-Dame. Vier agenten zijn omgekomen bij de mesaanval. Het gaat om drie mannen en een vrouw, er zou ook nog een agent gewond zijn. De dader werd neergeschoten op de binnenplaats van het politiebureau en is overleden.

Het motief voor de steekpartij is nog niet duidelijk. Maar de dader zou zelf zo'n 20 jaar bij de politie werken. De dove man had een administratieve functie in het bureau en werkte op de IT-afdeling. Volgens verschillende Franse media zou een intern of persoonlijk conflict de aanleiding vormen.

"De vermoedelijke dader is in zijn eigen kantoor begonnen met het plegen van de feiten en heeft zich daarna naar andere plaatsen in het bureau begeven", dat heeft vakbondsvertegenwoordiger Loïc Travers gezegd aan de pers.

