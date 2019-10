Er komt een officieel UNO-spel voor blinden: "Goed voor de toegankelijkheid", zegt Brailleliga

Voor wie het niet zou kennen: UNO is een kaartspel waarbij deelnemers zo snel mogelijk al hun kaarten moeten uitspelen. Ze kunnen kaarten om de beurt proberen afleggen maar moeten bepaalde regels volgen: zo moet de kaart dezelfde kleur hebben als de kaart die op tafel ligt, of hetzelfde getal enz.

Niet evident dus voor blinden, maar het kan wel degelijk, vertelt Ronald Vrydag van de Brailleliga in "De Wereld Vandaag": "Ik moest een beetje grinniken, omdat wij dit al jaren doen. Wij passen in de Brailleliga zelf dat spel aan. We kopen daartoe een bestaand spel, en dan brengen vrijwilligers in een bepaalde hoek van de kaart een bepaalde markering aan die is afgesproken. Bij een rode kaart met het cijfer nul wordt bijvoorbeeld een R in braille gezet in de hoek en het symbool voor 0 in braille."