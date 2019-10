De Vlaamse regering mist de klimaattrein naar de gidslanden in Noord-Europa

De Nederlanders zullen de komende 10 jaar maar liefst 1,5 miljoen huizen renoveren en de veestapel afbouwen. Alle nieuwverkochte wagens moeten er emissievrij zijn in 2030 en een langetermijnplan moet de uitstoot van de industrie naar nul drijven. Duitsland schuwt maatregelen als een CO2- en vliegtaks niet en investeert fors in kwalitatief spoorvervoer. Denemarken wil 70 procent minder emissies uitstoten in 2030. En Finland wil in 2035 al klimaatneutraal zijn.

Klimaatbeleid is een kwestie van cijfers en samenhang: het is niet omdat je hier een fietspad legt en daar een windmolen bouwt, dat je de CO2-uitstoot voldoende naar beneden haalt. Het viel al te betwijfelen of Vlaanderen met zijn ontwerp-klimaatplan voor 2030 de verplichte Europese 35 procent CO2-vermindering zou waarmaken.

Helaas laat het regeerakkoord wat anders zien. Terwijl onze noorderburen voluit pleiten voor klimaatneutraliteit in 2050, mikt de regering-Jambon slechts op 80 procent minder emissies. Dat betekent dat we 20 procent van het werk doorschuiven naar anderen. En waarschijnlijk halen we zelfs die 80 procent niet.

