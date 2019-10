Wat u niet wist over de verdeling van de Vlaamse ministerposten: 5 vragen over de vorming van Jambon I

"Wie moet bijvoorbeeld de minister van Brussel leveren? Meestal staat men daarvoor niet te springen omdat dat electoraal minder interessant is. Ook de functie van parlementsvoorzitter wordt mee in rekening gebracht en mogelijk ook andere zaken waar we nu minder zicht op hebben. Ik kan me inbeelden dat er bijvoorbeeld misschien een koppeling is gemaakt met de provinciegouverneurs of dat het minister-presidentschap zwaarder heeft doorgewogen omdat dat de meest zichtbare positie is."

Eens het aantal ministerposten is bepaald per partij, moeten de bevoegdheden gekozen worden. Ook dat gebeurt op basis van het systeem-D'Hondt. De eerste keuze is sowieso voor de grootste partij, die dan logischerwijze de functie van regeringsleider opneemt. "Bij de keuze voor de departementen kiest men eerst de belangrijke, zoals onderwijs en welzijn", legt Bouteca uit. "Maar ook media-aandacht speelt mee. Denk bijvoorbeeld aan Ben Weyts. Die heeft heel expliciet voor dierenwelzijn gekozen. Dat is een persoonlijke interesse, maar het is ook een onderwerp dat veel in de media komt. En ook de voorkeuren van de partij en het partijprogramma spelen en rol. Zo is welzijn bijvoorbeeld een thema dat CD&V erg boeit."