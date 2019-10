Het verschil tussen een ngo'er en een mensensmokkelaar: deze maand in Vranckx & Byloo

Rudi heeft september dan weer doorgebracht in Afghanistan, het land waar de langste oorlog in de Amerikaanse geschiedenis woedt. De Amerikanen zijn de laatsten in een lange rij, want onder anderen ook de Sovjets, de taliban en andere krijgsheren vochten de voorbije decennia hun eigen conflicten uit in het land. De geschiedenis van Afghanistan is a history of violence: geen Afghaan jonger dan veertig heeft ooit vrede gekend.