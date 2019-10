Vrouw komt om bij zwaar verkeersongeval op R4 rond Gent

Deze namiddag is een vrouw om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op de John Kennedylaan in Sint-Kruis-Winkel. Het slachtoffer was kansloos toen haar wagen, die stilstond aan de verkeerslichten richting Gent, langs achteren werd aangereden door een vrachtwagen. Twee andere bestuurders liepen lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur. Een vrachtwagen merkte enkele stilstaande wagens te laat op en reed er achteraan op in. Uiteindelijk raakten drie voertuigen zeer zwaar beschadigd. De wagen van het dodelijk slachtoffer werd volledig rond een paaltje geplooid. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. Twee andere bestuurders liepen lichte verwondingen op en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is de rijbaan in de richting van Gent volledig afgesloten. Dat veroorzaakt een monsterfile. In de richting van Zelzate kan het verkeer over een rijstrook passeren. Het parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden te onderzoeken.