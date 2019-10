55 verwaarloosde katten weggehaald bij vrouw uit Diksmuide

De diereninspecteurs konden hun ogen niet geloven toen ze het huis in Diksmuide binnengingen. Een oudere vrouw in een rolstoel woonde er samen met 55 katten en haar man, die trouwens niet van katten houdt. De katten hadden op de eerste en de benedenverdieping het rijk voor zich alleen. Ze waren goed gevoed, maar leefden in kleine kooien, vaak vogelkooien. Ze kwamen nooit buiten en sommige beestjes verlieten hun kooi nooit. Er was sprake van inteelt, ziektes en enkele dieren waren totaal verwilderd.

Opgevangen in dierenasiel

De 55 katten werden in beslag genomen en verdeeld onder vier dierenasielen. De meest zieke katten, 20 in totaal, gingen naar Ganzenweide in Koksijde. De andere katten werden overgebracht naar het Blauwe Kruis in Brugge, dierenasiel Leiestreek, en dierenasiel Roeselare.

Bij het dierenasiel Ganzenweide deden ze er alles aan om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Toch moesten ze tien katten meteen laten inslapen. Manager Nique Huypens was erg aangeslagen.

De andere dieren gingen allemaal in quarantaine. Ook in het dierenasiel Leiestreek en Roeselare moesten ze samen drie katten laten inslapen. De overlevende katten worden nu voorbereid om ze ter adoptie aan te bieden.

Vrouw wil twee katten terug

De inspectiedienst Dierenwelzijn was op de hoogte van de situatie in Diksmuide. Een inspecteur ging eerder al langs bij de vrouw, maar omdat ze niets deed aan de hoeveelheid katten, zijn de beestjes in beslag genomen. "Mevrouw deed vrijwillig afstand van 53 van de 55 katten", zegt Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving. "De dienst Dierenwelzijn zal nog een beslissing nemen over de bestemming van de katten waarvan mevrouw geen afstand deed: of definitief toewijzen aan het dierenasiel of terug naar haar brengen. Dus ook die twee katten zijn momenteel niet meer bij de eigenares, maar in een dierenasiel."