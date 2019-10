Zeven zwangere vrouwen ontsnappen uit illegale kraamkliniek in Nigeria

In de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos is de politie opnieuw een illegale kraamkliniek op het spoor gekomen. Vrouwen en meisjes werden er zwanger gemaakt en gedwongen om na de bevalling hun baby's te verkopen. De "babyfabriek" werd ontdekt omdat 7 zwangere vrouwen, onder wie een meisje van 13 jaar, konden ontsnappen. Enkele dagen geleden redde de politie al 19 zwangere vrouwen uit een andere illegale kraamkliniek in Lagos.